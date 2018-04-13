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Вольфсбург — Аугсбург. Прогноз матча от «Фонспортс»
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Вольфсбург — Аугсбург. Прогноз матча от «Фонспортс» 

Fonsports.ru 1 час назад
Фото: Fonsports.ru
Вольфсбург — Аугсбург. Прогноз матча от «Фонспортс»
Подопечные Бруно Лаббадиа 13 апреля на «Фольксваген» арене в Вольфсбурге будут бороться за место в Бундеслиге. «Фуггеры» сыграют на выезде в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги. Несмотря на положение в турнирной таблице «волков», букмекеры отдает предпочтение им. Предварительная информация о матче:
Германия. Бундеслига. 30-й тур; Начало игры 13 апреля 2018 в 21:30 (МСК).
Вольфсбург — Аугсбург: прогноз и обзор матча
В турнирной таблице «волки» занимают 15-е место. Такое положение команды обусловлено тем, что они проиграли в десяти матчах из 29. От зоны вылета «Вольфсбург» отделяет два очка от «Майнца». В 29-м туре «зелено-белые» переиграли «Фрайбург», 0:2. Чуть раньше не смогли взять победу против «Герты», закончив матч 0:0. До этого команда проигрывала, в связи с этим Бруно Лаббадиа решил провести товарищеский матч, который закончился победой против «Унион Берлин». Команда Мануэля Баума делит 11-ю строчку в турнирной таблице с «Вердером», «Ганновером» и «Гертой». У «фуггеров» в активе 36 очков и девять побед. Последнее поражение от «Баварии» совсем убило «Аугсбург». В крайних пяти турах «фуггеры» достали победу только против «Ганновера», 1:3. По закономерности, команда Баума проигрывает на «ВВК» арене. Четыре игры подряд на домашнем стадионе «фуггеры» терпят поражение. Причем пропускают в среднем по два гола за игру. Коэффициенты и прогноз матча Вольфсбург — Аугсбург
«Волки» борются за выживание в Бундеслиге, а «Аугсбургу» терять нечего. Букмекеры выставляют фаворитом «Вольфсбург», несмотря на то что команда терпит поражения в последних турах Бундеслиги. Официальная букмекерская контора 1хбет расценивает этот матч без победителя. Обе команды не имеют классных игроков в линии атаки, поэтому забивать некому. Очень много травмированных футболистов у обеих команд, отчего сыгранности не будет. В очных последних двух играх побеждал «Аугсбург» с пробитым тоталом больше 2,5 мячей.
Котировки на матч: Рекомендуемые ставки:
Победа Вольфсбурга за 2,13; Двойной исход (х2) за 1,75;
Ничья за 3,34; Обе забьют (нет) за 1,93.
Победа Аугсбурга за 3,86.
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