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Киевское «Динамо» продлило контракт с 20-летним капитаном
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Киевское «Динамо» продлило контракт с 20-летним капитаном 

Soccer News 56 минут назад
Фото: Soccer News
Киевское «Динамо» объявило о продлении контракта с полузащитником Виктором Цыганковым, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.
Стоит отметить, что некоторое время назад Цыганков в одном из матчей вывел команду на поле с капитанской повязкой.
20-летний Цыганков выступает за «Динамо» с 2013 года, провел за клуб 61 матч и забил 20 голов. За сборную Украины сыграл 5 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.
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