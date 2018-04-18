«Торпедо-2004» — бронзовый призер Первенства страны

фото www.hctorpedo2004.ru«Торпедо-2004» — бронзовый призер Первенства страныКоманда СДЮШОР «Торпедо» 2004 года рождения вошла в тройку лучших команд страны, завоевав бронзовые медали в финале Первенства России.

Финальный турнир с участием восьми сильнейших команд страны проходил в Башкортостане. На первом этапе подопечные Эдуарда Белозерцева одержали победы над петербургским «Динамо» (9:4) и «Северскими Волками» (10:0), а также уступили в серии буллитов ярославскому «Локомотиву» (3:4). В 1/4 финала серии плей-офф «Торпедо» не оставило шансов магнитогорскому «Металлургу», победив соперника со счетом 6:1. В полуфинале турнира нижегородцы в упорной борьбе уступили будущему победителю — московскому ЦСКА (2:3). В матче за третье место наша команда взяла убедительный реванш у ярославского «Локомотива» — 5:1! Поздравляем команду юношей «Торпедо» с завоеванием бронзовых медалей!

Группа А. Предварительный этап

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Команды

И В ВО ПО П Шайбы

О 1 ЦСКА

3 2 1 0 0 13-6 8 2 Сибирь

3 1 1 0 3 11-6 5 3 Металлург Мг 3 1 0 2 3 10-9 5 4 Салават Юлаев

3 0 0 0 9 3-16 0 Группа Б. Предварительный этап

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Команды

И В ВО ПО П Шайбы

О 1 Локомотив

3 2 1 0 0 17-6 8 2 Торпедо

3 2 0 1 0 22-8 7 3 Динамо СПб 3 1 0 0 2 21-16 3 4 Северские Волки

3 0 0 0 3 3-33 0 1/4 финала

Сибирь — Динамо СПб — 2:6 Торпедо — Металлург Мг 6:1 Локомотив — Салават Юлаев 4:0 ЦСКА — Северские Волки 20:1 1/2 финала

Динамо СПб — Локомотив — 3:1 ЦСКА — Торпедо 3:2 Матч за третье место

Торпедо — Локомотив 5:1 Финал

ЦСКА — Динамо СПб 4:2