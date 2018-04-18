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«Торпедо-2004» — бронзовый призер Первенства страны
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«Торпедо-2004» — бронзовый призер Первенства страны 

Нижегородская правда 18 апреля 2018
Фото: Нижегородская правда
фото www.hctorpedo2004.ru«Торпедо-2004» — бронзовый призер Первенства страныКоманда СДЮШОР «Торпедо» 2004 года рождения вошла в тройку лучших команд страны, завоевав бронзовые медали в финале Первенства России.
Финальный турнир с участием восьми сильнейших команд страны проходил в Башкортостане. На первом этапе подопечные Эдуарда Белозерцева одержали победы над петербургским «Динамо» (9:4) и «Северскими Волками» (10:0), а также уступили в серии буллитов ярославскому «Локомотиву» (3:4). В 1/4 финала серии плей-офф «Торпедо» не оставило шансов магнитогорскому «Металлургу», победив соперника со счетом 6:1. В полуфинале турнира нижегородцы в упорной борьбе уступили будущему победителю — московскому ЦСКА (2:3). В матче за третье место наша команда взяла убедительный реванш у ярославского «Локомотива» — 5:1! Поздравляем команду юношей «Торпедо» с завоеванием бронзовых медалей!
Группа А. Предварительный этап
#
Команды
И  В  ВО  ПО  П  Шайбы
О  1  ЦСКА
3  2  1  0  0  13-6  8  2  Сибирь
3  1  1  0  3  11-6  5  3  Металлург Мг  3  1  0  2  3  10-9  5  4  Салават Юлаев
3  0  0  0  9  3-16  0  Группа Б. Предварительный этап
#
Команды
И  В  ВО  ПО  П  Шайбы
О  1  Локомотив
3  2  1  0  0  17-6  8  2  Торпедо
3  2  0  1  0  22-8  7  3  Динамо СПб  3  1  0  0  2  21-16  3  4  Северские Волки
3  0  0  0  3  3-33  0  1/4 финала
Сибирь — Динамо СПб — 2:6  Торпедо — Металлург Мг 6:1  Локомотив — Салават Юлаев 4:0  ЦСКА — Северские Волки 20:1  1/2 финала
Динамо СПб — Локомотив — 3:1  ЦСКА — Торпедо 3:2  Матч за третье место
Торпедо — Локомотив 5:1  Финал
ЦСКА — Динамо СПб 4:2
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