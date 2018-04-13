Геннадий Шипулин: Журналисты не успевают меня бить за то, что я тренеров меняю

«Белогорье» выиграло Кубок ЕКВ, но не сумело пробиться в полуфинал плей-офф российской Суперлиги.

«Игроков много, сыграли они несколько ниже своих возможностей. Но надо сказать честно, что мы Кубок Европы выиграли, детьми победили. И надо сказать, за это время изменились команды: раньше были Белгород и Казань, а сегодня добрых шесть-семь команд имеют солидные бюджеты, возможности и поддержку партнеров. Не потому, что я хочу в оправдание сказать. Мы могли проходить Кемерово. Но при счете 23:16 тренеры должны принимать правильные решения. Поэтому не хватило, я не скрываю, должно было быть по-другому.