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Геннадий Шипулин: Журналисты не успевают меня бить за то, что я тренеров меняю
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Геннадий Шипулин: Журналисты не успевают меня бить за то, что я тренеров меняю 

Советский спорт 2 часа назад
«Белогорье» выиграло Кубок ЕКВ, но не сумело пробиться в полуфинал плей-офф российской Суперлиги.
«Игроков много, сыграли они несколько ниже своих возможностей. Но надо сказать честно, что мы Кубок Европы выиграли, детьми победили. И надо сказать, за это время изменились команды: раньше были Белгород и Казань, а сегодня добрых шесть-семь команд имеют солидные бюджеты, возможности и поддержку партнеров. Не потому, что я хочу в оправдание сказать. Мы могли проходить Кемерово. Но при счете 23:16 тренеры должны принимать правильные решения. Поэтому не хватило, я не скрываю, должно было быть по-другому.
Никто не знает, но мне приходится в последнее время и по рации руководить, и по телефонам. Журналисты не успевают меня бить за то, что я тренеров меняю. Но они вовсе никакие не старшие тренеры, а просто ассистенты тренера. И их надо тоже воспитывать: тренерами не рождаются — тренерами становятся", — цитирует Шипулина «Бел.ру».
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