Миха Мевля: Очки «Зениту» важнее, чем игра

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— Мы выиграли, поэтому чувствую себя отлично. Бывают дни, когда мы играем хорошо, но не побеждаем. Сегодня наша игра была нелучшей, зато мы выиграли. Это футбол.

— Почему «Зенит» не играл так хорошо? — Нам надо действовать лучше, однако на данный момент очки важнее, чем игра, — передает слова Мевли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» обыграл «Анжи» со счетом 1:0. Отличился Себастьян Дриусси . Петербуржцы с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, махачкалинцы с 24 баллами идут на 14-м месте.