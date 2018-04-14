Ещё
Миха Мевля: Очки «Зениту» важнее, чем игра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миха Мевля: Очки «Зениту» важнее, чем игра 

Советский спорт 51 минуту назад
Фото: Советский спорт
Фанаты устроили «Зениту» Аргентину, и команду прорвало
— Мы выиграли, поэтому чувствую себя отлично. Бывают дни, когда мы играем хорошо, но не побеждаем. Сегодня наша игра была нелучшей, зато мы выиграли. Это футбол.
— Почему «Зенит» не играл так хорошо? — Нам надо действовать лучше, однако на данный момент очки важнее, чем игра, — передает слова Мевли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» обыграл «Анжи» со счетом 1:0. Отличился Себастьян Дриусси. Петербуржцы с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, махачкалинцы с 24 баллами идут на 14-м месте.
В следующем туре «Зенит» 22 апреля сыграет в Туле с «Арсеналом», «Анжи» 21 апреля примет «Урал». 18 апреля петербуржцы дома сыграют перенесенную встречу 23-го тура против «Динамо».
Советский спорт: последние новости
Роберто Манчини: Обычно футболисты восстанавливаются от растяжения за неделю. Кузяев затратил на это уже дней 40 Владимир Пильгуй: Класс игроков "Локомотива" решил исход встречи с "Динамо" Доменико Кришито: «Зенит» должен выиграть все пять оставшихся игр
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение