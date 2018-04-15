Игрок «Арсенала» Беляев прокомментировал работу тренера команды 

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поделился мнением о работе главного тренера команды Миодрага Божовича, под руководством которого он играл в «Ростове».
"Он поработал в других командах, включая топовые, приобрел для себя новый опыт. У Миодрага есть понимание, как должна играть его команда. Есть философия игры, от которой он не отходит", — цитирует Беляева газета «Известия».
"Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками.
В матче 26-го тура первенства страны тульский клуб проиграл с разгромным счетом «Краснодару» — 0:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.