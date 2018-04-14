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Александр Катасонов: Одержали победу в важнейшем матче
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Александр Катасонов: Одержали победу в важнейшем матче 

Советский спорт 56 минут назад
— Ребята боролись до конца. Мы одержали победу в важнейшем матч, — приводит слова Катасонова официальный сай «Локомотива». — Может быть, игра не получилась целостной, но где-то с середины тайма мы перехватили инициативу и не отпускали «Динамо» с их половины поля.
— Почему не удалось мощно начать матч? — Сковывало волнением. При этом мы хотели, чтобы команда абстрагировалась от результата, чтобы парни получали удовольствие от игры в ответственном матче. Также привыкали к полю. С волнением справились минуте к 30-й, когда отступать было некуда.
— Что лучше, гол Сулейманова или гол Роналду? — Конечно, гол Сулейманова (смеется). Парни смотрят европейский футбол и пытаются что-то повторить. Здорово, что Тимур смог отличиться в таком сложном матче.
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