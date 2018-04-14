«Зенит» победил «Анжи» в Санкт-Петербурге благодаря голу Дриусси 

«Зенит» одержал победу над «Анжи» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 36-й минуте Леандро Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Александр Ерохин головой сбросил мяч на дальнюю штангу, где Себастьян Дриусси удачно замкнул и мяч оказался в сетке.
«Зенит» набрал 45 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице российского чемпионата. «Анжи» (24) располагается на 14-й позиции.