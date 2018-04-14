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Саша Обрадович: «Локомотив» сам отдал победу «Дарюшафаке»
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Саша Обрадович: «Локомотив» сам отдал победу «Дарюшафаке» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Главный тренер «Локомотива» Саша Обрадович после поражения от «Дарюшафаки» в финале Кубка Европы (0-2) отметил, что краснодарцы упустили победу еще в первой встрече. Также он добавил, что не винит в поражении во второй встрече защитника команды Дмитрия Кулагина, из-за ошибки которого турецкая команда забросила трехочковый, перевела игру в овертайм и вырвала победу.
— Горькое чувство, скажу, что эту серию мы проиграли в первом матче в Краснодаре, — цитирует «Р-Спорт» Обрадовича. — Мы отдали сопернику победную игру, сами отдали победу. Нет, я не виню Кулагина в поражении, в том, что случилось. Все ошибаются. Нужно помнить, что до этой ошибки он играл здорово в первом матче. И вообще он впервые в жизни оказался в той роли, которую играет в этом сезоне в «Локомотиве». Иногда мы ждем от него даже слишком много. Ошибка Димы никак не скажется на наших с ним отношениях.
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