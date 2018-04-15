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Кузьмин провел свой 200-й матч в составе «Рубина»
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Кузьмин провел свой 200-й матч в составе «Рубина» 

Советский спорт 1 час назад
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отметим, что Кузьмин в этой встрече забил третий гол. Свой первый матч за казанскую команду Олег Кузьмин сыграл 15 августа 2010 года против «Терека» (1:1).
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