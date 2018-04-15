Шинник — Оренбург: прогноз на победу гостей

Результаты двух крайних туров повысили интригу среди лидеров ФНЛ. На два места, дающих право на РФПЛ, претендуют три клуба. Учитывая, что остаётся играть шесть туров, то каждое очко может стать решающим.

Шинник

"Шинник" занял прочную и привычную позицию в середине турнирной таблицы ФНЛ. В крайний игровой день ярославцы крупно проиграли «Сибири», показывая всем видом, что готовы отправиться в отпуск и понаблюдать за чемпионатом мира со стороны.

Оренбург

Два тура назад «горожане» в очередной раз доказали свою состоятельность, обыграв «Химки» со счётом 1:0. Концовка сезона у команды Владимира Федотова легче, нежели у их соперников, которым ещё играть между собой, поэтому всё в руках, а точнее ногах оренбуржцев. Это они доказали и в матче против «Волгаря». Полное преимущество на протяжении всей встречи, гол своей бывшей команде от Сутормина, дубль Чиркина. Сегодня также фаворит встречи «Оренбург».

Где смотреть матч

Игра «Шинник» — «Оренбург» состоится 15.04.2018, в 14:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Шинник" — «Оренбург»: +2=1-7. Разница мячей: 5:12.

Лишь дважды в десяти встречах успех был на стороне «Оренбурга». Последние три очные встречи завершились минимальной победой представителя «края пуховых платков», 1:0.

Интересные факты

— «Оренбург» не проигрывает и не пропускает на протяжении пяти туров подряд: четыре победы и ничья.

— В трёх из пяти крайних матчей «Оренбург» одержал победы со счётом 3:0.

— «Шинник» в трёх последних поединках сыграл по схеме: ничья — победа — поражение. Любопытно, что в каждом из матчей голы были забиты только в ворота одной из команд, либо не были забиты вообще.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Оренбург" получает отличную возможность возглавить турнирную таблицу, либо оторваться от третьего места. Причина проста, в соседней встрече «Енисей» играет против «Крыльев Советов», поэтому сомневаться в победе гостей не приходится, П2 — 1,32.

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