Юрий Семин: «Игроки „Локомотива“ проявили большую самоотдачу. Двигаемся дальше»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что его команда в матче 26-го тура чемпионата России с «Динамо» (4:0) показала качественную игру. По словам Семина, «железнодорожники» проявили большую самоотдачу.

— Это был очень хороший матч, причем с обеих сторон. Мощный, боевой. Я думаю, такие матчи должны нравиться болельщикам, — сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол». — Возможно, нам повезло больше, мы смогли реализовать стандарты, но игроки проявили большую самоотдачу, играли качественно. Двигаемся дальше.

После этой победы «Локомотив» продолжает лидировать в чемпионате России с 55-ю набранными очками. «Динамо» идет на 11-м месте, имея в активе 30 очков.

Динамо М — Локомотив