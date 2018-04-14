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Юрий Семин: «Игроки „Локомотива“ проявили большую самоотдачу. Двигаемся дальше»
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Юрий Семин: «Игроки „Локомотива“ проявили большую самоотдачу. Двигаемся дальше» 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что его команда в матче 26-го тура чемпионата России с «Динамо» (4:0) показала качественную игру. По словам Семина, «железнодорожники» проявили большую самоотдачу.
— Это был очень хороший матч, причем с обеих сторон. Мощный, боевой. Я думаю, такие матчи должны нравиться болельщикам, — сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол». — Возможно, нам повезло больше, мы смогли реализовать стандарты, но игроки проявили большую самоотдачу, играли качественно. Двигаемся дальше.
После этой победы «Локомотив» продолжает лидировать в чемпионате России с 55-ю набранными очками. «Динамо» идет на 11-м месте, имея в активе 30 очков.
Динамо М — Локомотив
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