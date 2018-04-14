Геркус — об удачной игре «Локо» в столичных дерби: короли Москвы! Великий сезон!

Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура РФПЛ отметил удачную игру «железнодорожников» в московских дерби.

В этом сезоне «Локомотив» дважды обыграл «Динамо» и взял восемь очков в противостояниях с ЦСКА и «Спартаком» (две победы, две ничьи).

«Короли Москвы-2017/18! Великий сезон! 4 победы, 2 ничьи, 0 (!) поражений, общая разница мячей — 16:6.

Наши болельщики сегодня были неподражаемы все 90 минут! Превратили этот матч в домашний», — написал Геркус в своём «твиттере».