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Геркус — о разгроме «Динамо»: «Локо» получает тот результат, на который работает
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Геркус — о разгроме «Динамо»: «Локо» получает тот результат, на который работает 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Приятно, что «Динамо» до этого шесть лет не проигрывало с таким счётом. Мы проводим замечательный сезон в плане игр с московскими клубами. Отличный счёт: 4 победы и 2 ничьи.
Мне кажется, соперник сегодня играл жёстко. По-другому в финальных играх, наверное, и не может быть. Судья давал больше нарушений в пользу соперника, но так, наверное, всегда кажется. Мы обрели уверенность, о которой говорили после «Амкара» и получаем тот результат, на который работаем. Я бы не рассматривал «Динамо» как аутсауйдера, это клуб с большой историей. Тем более наш матч — это дерби. Чья футболка у меня? Одного из наших лучших игроков. Антона.
Атмосфера отличная. Спасибо нашим болельщикам за почти домашнюю атмосферу. Плохая посещаемость на матче? Мы работаем над повышением посещаемости, для этого все предпосылки: хорошая погода, выходной день, приехал лидер. Наверное, надо работать ещё больше», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
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