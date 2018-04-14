Геркус — о разгроме «Динамо»: «Локо» получает тот результат, на который работает

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура РФПЛ.

«Приятно, что «Динамо» до этого шесть лет не проигрывало с таким счётом. Мы проводим замечательный сезон в плане игр с московскими клубами. Отличный счёт: 4 победы и 2 ничьи.

Мне кажется, соперник сегодня играл жёстко. По-другому в финальных играх, наверное, и не может быть. Судья давал больше нарушений в пользу соперника, но так, наверное, всегда кажется. Мы обрели уверенность, о которой говорили после «Амкара» и получаем тот результат, на который работаем. Я бы не рассматривал «Динамо» как аутсауйдера, это клуб с большой историей. Тем более наш матч — это дерби. Чья футболка у меня? Одного из наших лучших игроков. Антона.