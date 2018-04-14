Семин: матч «Динамо» — «Локомотив» местами был жестокий

ХИМКИ /Московская область/, 14 апреля. / ТАСС /. Матч чемпионата России футболу между «Динамо» и «Локомотивом» местами получился жестоким. Об этом заявил на пресс— конференции главный тренер «Локомотива» Юрий Семин

"Матч был очень мощный, было много «физики» с обеих сторон. Встреча получилась интересной для болельщиков, которых собралось много, их надо поблагодарить, а футболисты отблагодарили их игрой. Такой счет крупный, наверное, не соответствовал, но мы играли очень целеустремленно, как в финале Кубка. Наши игроки — просто молодцы", — поделился впечатлениями Семин.

"В следующем матче изменения могут быть. Во-первых, еще три тренировочных дня. Тем более после сегодняшней местами жестокой игры могут появиться травмы. Но главное, что сегодня все ребята сыграли на сто процентов своих возможностей, нам уже отступать некуда", — также сказал он.

По словам тренера, замененный нападающий Эдер должен быть готов к следующему матчу. «Не думаю, что травма у него серьезная, что она не позволит играть. Он сказал, что мог бы продолжить игру, но мы уже подготовили замену», — рассказал он.