ХИМКИ /Московская область/, 14 апреля. /ТАСС/. Матч чемпионата России футболу между «Динамо» и «Локомотивом» местами получился жестоким. Об этом заявил на пресс— конференции главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
"Локомотив" обыграл «Динамо» со счетом 4:0 в рамках 26-го тура чемпионата страны, отличились Антон Миранчук (дважды), Джефферсон Фарфан и Дмитрий Тарасов. На 21-й минуте Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти. Команды на двоих заработали 28 нарушений, «Локомотив» — 16, среди которых четыре желтые карточки, «Динамо» — 12 (3).
"Матч был очень мощный, было много «физики» с обеих сторон. Встреча получилась интересной для болельщиков, которых собралось много, их надо поблагодарить, а футболисты отблагодарили их игрой. Такой счет крупный, наверное, не соответствовал, но мы играли очень целеустремленно, как в финале Кубка. Наши игроки — просто молодцы", — поделился впечатлениями Семин.
"В следующем матче изменения могут быть. Во-первых, еще три тренировочных дня. Тем более после сегодняшней местами жестокой игры могут появиться травмы. Но главное, что сегодня все ребята сыграли на сто процентов своих возможностей, нам уже отступать некуда", — также сказал он.
По словам тренера, замененный нападающий Эдер должен быть готов к следующему матчу. «Не думаю, что травма у него серьезная, что она не позволит играть. Он сказал, что мог бы продолжить игру, но мы уже подготовили замену», — рассказал он.
"Локомотив" упрочил лидерство в чемпионате, набрав 55 очков после 25 матчей. Идущий вторым "Спартак" отстает от «Локомотива» на пять очков после 25 игр, третье место занимает ЦСКА, имеющий в активе 44 очка после 24 игр. «Динамо» занимает 11-е место в таблице с 30 очками.