Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ с «Зенитом» (14 апреля).
«Что касается перемен в составе, то вернулись дисквалифицированные ребята — это основные защитники, которые играли у нас в последнее время, за исключением предыдущего матча со „Спартаком“. Ну и прошлая игра не добавила положительных эмоций, было достаточно много индивидуальных ошибок. Поэтому с ребятами разобрали эти моменты на теории. Состав, который сегодня выбрали, — это наилучший вариант. Оборонительная тактика? Мы понимаем, что играем на выезде. «Зенит» находится в таком положении, когда команде также необходимы очки, как и нам. Поэтому план на игру такой — выдержать стартовый натиск соперника, а затем потихонечку разжимать свою пружину», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».