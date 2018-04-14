Рыбус: футболисты «Локомотива» готовились к жесткой и агрессивной игре против «Динамо»

ХИМКИ /Московская область/, 14 апреля. / ТАСС /. Футболисты московского «Локомотива» были готовы к жесткой игре со стороны «Динамо» и старались бороться агрессивно. Об этом сообщил журналистам польский защитник железнодорожников Мацей Рыбус.

Дерби между московскими командами завершилось в субботу на «Арене-Химки» крупной победой «Локомотива» (4:0). Рыбус отыграл весь матч, хотя в одном из эпизодов игры получил удар в область голеностопа, после чего ему потребовалась помощь врачей.

"Ничего страшного с ногой, просто маленький отек после удара. Это дерби, мы были готовы к жесткой игре и тоже играли агрессивно, при этом не забывали про фэйр-плей", — сказал футболист.

"Локомотив" забил первый гол в матче уже на третьей минуте после штрафного удара, а в дальнейшем красно-зеленые еще дважды отличились в результате розыгрыша стандартных положений. «Мы вышли на поле с настроем на быстрый гол, сегодня так и получилось. Хорошо, что забили три гола со стандартов, мы почти все моменты использовали. У „Динамо“ этих моментов меньше было, но они тоже хорошо играли и показали себя, я думаю, всем этот футбол понравился», — отметил Рыбус.

На 21-й минуте встречи полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не смог забить пенальти — мяч взял вратарь «Динамо» Антон Шунин . «Так бывает, что после незабитого пенальти у соперника появляются новые силы, но сегодня это не было проблемой для нас. Джефферсон Фарфан быстро забил второй мяч, и уже на перерыв мы ушли с комфортным счетом. Уже в среду играем против „Ахмата“, и вообще впереди две домашние игры, где надо брать шесть очков, так что для нас самая важная игра — каждая следующая», — заключил Рыбус.

После победы над «Динамо» «Локомотив» набрал 55 очков в 25 матчах и укрепил лидерство в чемпионате России. Следующая игра железнодорожников против грозненского «Ахмата» состоится в Москве 18 апреля.