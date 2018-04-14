Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в домашнем матче 26-го тура РФПЛ.
«Про судейство ничего говорить не хочу. Что касается настроения в раздевалке, то 0:4 — это очень обидно и больно, но я не думаю, что мы так плохо играли. Сегодня обидно, но уже завтра будем настраиваться на следующую игру.
Не стал бы говорить, что соперник гораздо сильнее ЦСКА, просто была совсем другая игра. Всё-таки несколько мячей пропустили со стандартов. Согласен с Хохловым, что это слабое место команды.
Возвращение в оборону — не проблема. Я долго играл и защитника, и полузащитника. В атаке играли неплохо, может, только последнего паса не хватало. Шансы были.
Были бы рады сделать сюрприз болельщикам к юбилею: не получилось. Теперь едем Питер. С каким настроением? С хорошим», — передаёт слова Рауша корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.