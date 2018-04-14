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Мачей Рыбус: «Короли Москвы? Нужно чаще так играть!»
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Мачей Рыбус: «Короли Москвы? Нужно чаще так играть!» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после победы над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что в команде были готовы к жесткой игре. Он также добавил, что железнодорожники чаще должны проводить такие матчи.
По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей
Юрий Семин сказал, что игра была жестокая. Ожидали от «Динамо» такого?
— Это дерби. Мы были готовы на жесткую игру. Тоже играли агрессивно. Нужно так и продолжать.
— Со штрафных «Динамо» забивали Антон Миранчук и Фарфан. Есть еще и Фернандеш. Сколько вообще игроков «Локо» могут исполнять такие удары?
— Думаю, человека три-четыре есть точно.
— Короли Москвы — знаете, что за прозвище?
— Нет.
— Так написал о команде Илья Геркус после победы над «Динамо». «Локомотив» не проиграл ни оного матча московским клубам в этом сезоне.
— Не знал… Как мне прозвище? Нужно чаще так играть! (Юлия ЯКОВЛЕВА)
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