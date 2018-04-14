Мачей Рыбус: «Короли Москвы? Нужно чаще так играть!»

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после победы над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что в команде были готовы к жесткой игре. Он также добавил, что железнодорожники чаще должны проводить такие матчи.

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Юрий Семин сказал, что игра была жестокая. Ожидали от «Динамо» такого?

— Это дерби. Мы были готовы на жесткую игру. Тоже играли агрессивно. Нужно так и продолжать.

— Со штрафных «Динамо» забивали Антон Миранчук и Фарфан. Есть еще и Фернандеш. Сколько вообще игроков «Локо» могут исполнять такие удары?

— Думаю, человека три-четыре есть точно.

— Короли Москвы — знаете, что за прозвище?

— Нет.

— Так написал о команде Илья Геркус после победы над «Динамо». «Локомотив» не проиграл ни оного матча московским клубам в этом сезоне.

— Не знал… Как мне прозвище? Нужно чаще так играть! (Юлия ЯКОВЛЕВА)