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Константин Рауш: «Хотели сделать подарок болельщикам к юбилею»
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Константин Рауш: «Хотели сделать подарок болельщикам к юбилею» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Защитник «Динамо» Константин Рауш отметил, что поражение от «Локомотива» (0:4) в матче 26-го тура чемпионата России не связано с тем, что команда растратила много эмоций после победы над ЦСКА (2:1). Он также добавил, что игроки хотели сделать болельщикам подарок, однако им это не удалось.
По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей
— Не тяжело ли было после прошлого дерби с ЦСКА? Может быть, много эмоций там оставили?
— Нет. Просто два стандарта пропустили, и счет стал уже 0:2.
— Сегодня отмечали юбилей у «Динамо». Это накладывало дополнительную ответственность?
— Конечно, мы были бы рады сделать нашим болельщикам подарок. Не получилось. Бывает.
— С каким настроением поедете в Питер играть перенесенный матч?
— С хорошим. Мы продолжаем чемпионат.
— На пресс-конференции Дмитрий Хохлов сказал, что стандарты — слабое место «Динамо». Согласны с этим?
— Сегодня мы три получили. Что сказать? Надо смотреть, почему так получилось.
— Вы сегодня снова играли в обороне. Насколько комфортно было вернуться обратно на свою позицию?
— Я очень долго играю в футбол, и для меня это не проблема. Долго играл на левом фланге в полузащите. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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