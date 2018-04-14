Константин Рауш: «Хотели сделать подарок болельщикам к юбилею»

Защитник «Динамо» Константин Рауш отметил, что поражение от «Локомотива» (0:4) в матче 26-го тура чемпионата России не связано с тем, что команда растратила много эмоций после победы над ЦСКА (2:1). Он также добавил, что игроки хотели сделать болельщикам подарок, однако им это не удалось.

По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей

— Не тяжело ли было после прошлого дерби с ЦСКА? Может быть, много эмоций там оставили?

— Нет. Просто два стандарта пропустили, и счет стал уже 0:2.

— Сегодня отмечали юбилей у «Динамо». Это накладывало дополнительную ответственность?

— Конечно, мы были бы рады сделать нашим болельщикам подарок. Не получилось. Бывает.

— С каким настроением поедете в Питер играть перенесенный матч?

— С хорошим. Мы продолжаем чемпионат.

— На пресс-конференции Дмитрий Хохлов сказал, что стандарты — слабое место «Динамо». Согласны с этим?

— Сегодня мы три получили. Что сказать? Надо смотреть, почему так получилось.

— Вы сегодня снова играли в обороне. Насколько комфортно было вернуться обратно на свою позицию?