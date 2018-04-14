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Волейболистки РФ обыграли Беларусь на ЧЕ U17
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Волейболистки РФ обыграли Беларусь на ЧЕ U17 

Чемпионат.com 2 часа назад
Волейболистки сборной России одержали первую победу на чемпионате Европы U17, который проходит в Болгарии. В матче второго тура россиянки обыграли команду Беларуси со счётом 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 25:13). Самой результативной в этом матче стала Елизавета Кочурина, набравшая 24 очка, 10 из них на блоке. 3 эйса подала Елизавета Попова.
В следующем матче 15 апреля подопечные Светланы Сафроновой сыграют со сборной Сербии.
Волейбол. Чемпионат Европы U17. Женщины Группа I. Второй тур  Россия — Беларусь — 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 25:13).
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