Волейболистки РФ обыграли Беларусь на ЧЕ U17

Волейболистки сборной России одержали первую победу на чемпионате Европы U17, который проходит в Болгарии. В матче второго тура россиянки обыграли команду Беларуси со счётом 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 25:13). Самой результативной в этом матче стала Елизавета Кочурина, набравшая 24 очка, 10 из них на блоке. 3 эйса подала Елизавета Попова.

В следующем матче 15 апреля подопечные Светланы Сафроновой сыграют со сборной Сербии.

Волейбол. Чемпионат Европы U17. Женщины Группа I. Второй тур Россия — Беларусь — 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 25:13).