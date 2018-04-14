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Блокирующий «Факела» Власов перейдет в «Динамо»
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Блокирующий «Факела» Власов перейдет в «Динамо» 

Советский спорт 2 часа назад
22-летний волейболист с начала профессиональной карьеры выступает в «Факеле». Нынешний сезон для игрока четвертый в суперлиге.
По итогам регулярного чемпионата он стал четвертым бомбардиром команды, набрав 198 очков в 25 матчах.
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