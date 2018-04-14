Рыбусь: «Динамо» показало хороший футбол, никто не выбивал мяч вперёд

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал победу над «Динамо» (4:0) в гостевом матче 26-го тура РФПЛ. «Это дерби, мы были готовы к жёсткой игре. Мы тоже играли агрессивно. Так надо продолжать до конца сезона. Мы настроились забить быстрый гол. Получилось так, что забили три гола со стандартов, четвёртый могли забивать с пенальти. Почти все свои моменты мы сегодня использовали. У „Динамо“ было меньше моментов, но они тоже играли хорошо и не выбивали мяч вперёд. Думаю, матч всем понравился. Несмотря на поражение, соперник показал хороший футбол.

Не хочу оценивать пока шансы на чемпионство. Нам предстоят два домашних матча: в среду играем против „Ахмата“, потом против »Зенита» . В этих играх нужны 6 очков.

Фернандеш? В матче с «Ростовом» он получил травму и не смог сегодня играть, но у нас есть и другие игроки высокого уровня», — сказал Рыбусь.