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«Зенит» — «Анжи». Лунев получил травму и заменен на Лодыгина
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«Зенит» — «Анжи». Лунев получил травму и заменен на Лодыгина 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев получил травму в матче 26-го тура чемпионата России против «Анжи». Голкипер в середине второго тайма лег на газон, держась за ногу, и не смог продолжать встречу. Его заменил Юрий Лодыгин.
Зенит — Анжи
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