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«Зенит» победил «Анжи» и поднялся на третье место в чемпионате России
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«Зенит» победил «Анжи» и поднялся на третье место в чемпионате России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 1:0 одержал победу над махачкалинским «Анжи» в домашнем матче 26-го тура Российской футбольной премьер— лиги.
Единственный гол на 36-й минуте встречи забил аргентинский нападающий Себастьян Дриусси.
На 75-й минуте вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил травму и был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей, вместо него в игру вошел Юрий Лодыгин. Для итальянского защитника хозяев Доменико Кришито этот матч стал 150-м за команду в чемпионатах России. В предыдущий раз «Зенит» побеждал «Анжи» 7 мая 2016 года (1:0), в матче первого круга нынешнего сезона команды сыграли вничью (2:2).
В турнирной таблице «Зенит» поднялся на третье место, набрав 45 очков после 25 матчей, «Анжи» с 24 очками в 26 играх идет 14-м. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (55 очков, 25 матчей), вторым идет московский "Спартак" (50 очков, 25 матчей), четвертым — ЦСКА (44 очка, 24 матча).
В следующей встрече «Зенит» 18 апреля дома сыграет с московским «Динамо», «Анжи» 21 апреля примет екатеринбургский «Урал».
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