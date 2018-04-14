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«Зенит» — «Анжи». Питерцы одержали победу, Лунев получил травму
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«Зенит» — «Анжи». Питерцы одержали победу, Лунев получил травму 

Спорт-Экспресс 1 час назад
"Зенит" победил «Анжи» в матче 26-го тура чемпионата России. Единственный мяч забил Себастьян Дриусси. Во втором тайме травму получил голкипер питерцев Андрей Лунев.
Чемпионат России
Премьер-лига
26-й тур  "Зенит" (Санкт-Петербург) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (1:0)
Гол: Дриусси, 36 — угловой.
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 77), Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Жирков, Заболотный (Полоз, 53), Дриусси (Ригони, 70).
"Анжи": Лория, Мусалов (Будковский, 84), Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко, Тетрашвили, Антон (Прудников, 65), Бакаев, Хубулов (Маркелов, 71), Лескано.
Предупреждения: Смольников, 39. Хубулов, 44. Кришито, 52. Лодыгин, 86.
Судьи: МАТЮНИН (Москва). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 38048 зрителей
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