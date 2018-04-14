Ещё
«Хоффенхайм» победил «Гамбург» и вышел на пятое место в таблице
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хоффенхайм» победил «Гамбург» и вышел на пятое место в таблице 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Хоффенхайм» победил «Гамбург» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает "Советский спорт".
В матче отличились Серж Гнабри и Адам Салаи.
"Хоффенхайм" набрал 46 очков и поднялся на пятое место в таблице. «Гамбург» с 22-я баллами располагается в зоне вылета на 17-й строчке.
В другом матче «Штутгарт» и «Ганновер» победителя не выявили, сыграв 1:1.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур "Хоффенхайм" (Баден-Вюртемберг) — «Гамбург» (Гамбург) — 2:0 Голы: 1:0 — Гнабри, 18; 2:0 — Салаи — 27  Ранее сообщалось, что «Байер» победил «Айнтрах» и приблизился к дортмундской «Боруссии» в таблице.
Газета.Ru: последние новости
"Байер" разгромил "Айтрахт" в матче 30 тура чемпионата Германии Гол Дриусси принес "Зениту" победу над "Анжи" Голкипер "Динамо" оценил календарь бело-голубых
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение