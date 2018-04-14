«Хоффенхайм» победил «Гамбург» и вышел на пятое место в таблице

«Хоффенхайм» победил «Гамбург» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает "Советский спорт"

"Хоффенхайм" набрал 46 очков и поднялся на пятое место в таблице. «Гамбург» с 22-я баллами располагается в зоне вылета на 17-й строчке.

В другом матче «Штутгарт» и «Ганновер» победителя не выявили, сыграв 1:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур "Хоффенхайм" (Баден-Вюртемберг) — «Гамбург» (Гамбург) — 2:0 Голы: 1:0 — Гнабри, 18; 2:0 — Салаи — 27 Ранее сообщалось, что «Байер» победил «Айнтрах» и приблизился к дортмундской «Боруссии» в таблице.