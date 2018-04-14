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Владимир Пильгуй: Класс игроков «Локомотива» решил исход встречи с «Динамо»
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Владимир Пильгуй: Класс игроков «Локомотива» решил исход встречи с «Динамо» 

Советский спорт 1 час назад
— Огорчен печальным результатом, но по игре, особенно в первом тайме, «Динамо» ни в чем «Локомотиву» не уступало. Да, гости были немного побыстрее и поточнее, но самую важную роль сыграли два удачных стандарта в исполнении железнодорожников, они и решили исход встречи. А после третьего мяча «Динамо» просто перестало бороться. Безусловно, в общем классе «Динамо» уступало «Локомотиву», а также в таких элементах, как быстрота принятия решений, быстрота исполнения технических приемов, командная быстрота в целом. Но хозяева не уступали в желании играть, бороться, в этих элементах был равный матч, но класс решил исход, мастеровитые игроки «Локомотива» принесли своей команде победу. Я бы не сказал, что «Динамо» было эмоционально опустошено после победы над ЦСКА (2:1). Возможно, была небольшая физическая усталость, но как мне кажется, после побед, особенно в таких играх как с ЦСКА, процесс восстановления проходит быстрее, ведь команда положительно настроена. Как я и сказал ранее, исполнительское мастерство лидера чемпионата сыграло определяющую роль, — сказал Пильгуй.
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