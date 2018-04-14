«Зенит» обыграл «Анжи» и поднялся на третье место РФПЛ 

«Зенит» одолел «Анжи» в матче чемпионата России. Встреча 26-го тура РФПЛ проходила в Санкт-Петербурге и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Победный гол за «Зенит» на 36-й минуте забил Себастьян Дриусси. Таким образом, «Зенит» благодаря победе над «Анжи» поднялся на третью строчку турнирного зачета РФПЛ, но ближайшие конкуренты в лице «Краснодара» и ЦСКА свои матчи 26-го тура проведут позже. «Анжи», в свою очередь, находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место. В следующем туре «Зенит» проведет матч против «Динамо», а «Анжи» сыграет с «Уралом». Наставник «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Анжи» следующим образом: «У нас до сих пор старая проблема не можем забивать. Первая половина встречи с точки зрения реализации была провальной, только после перерыва мы стали больше бить по воротам. Поэтому одержали победу с минимальным перевесом. „Анжи“ практически весь первый тайм оборонялся очень хорошо, бился за каждый мяч. Только под конец первого тайма нам удалось благодаря навесам и длинным передачам начать вскрывать оборону», — сказал Роберто Манчини.