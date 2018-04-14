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«Зенит» мало забивает, считает Кришито
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«Зенит» мало забивает, считает Кришито 

Р-Спорт 1 час назад
Капитан "Зенита" Доменико Кришито заявил, что главной проблемой петербургского футбольного клуба является низкая результативность.
"Зенит" в субботу обыграл «Анжи» со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата России. В следующем туре 18 апреля петербуржцы примут дома московское «Динамо».
"Это был сложный матч. После забитого гола нам пришлось много защищаться. Во втором тайме «Анжи» старался атаковать при помощи длинных передач. Наша проблема в том, что мы мало забиваем. Впереди пять матчей, мы обязаны победить. У нас всего пара дней на подготовку к матчу с «Динамо», но мы справимся", — сказал Кришито журналистам.
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