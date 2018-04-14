Антон Заболотный: Претензии Манчини к игрокам «Зенита» обоснованы 

Фанаты устроили «Зениту» Аргентину, и команду прорвало
— Самое главное, что победили. Игра есть, но есть и куда стремиться. — Что нужно улучшить? — Надо улучшать во всех компонентах, в командной игре. — Какая атмосфера в команде? Тренер постоянно кого-то персонально ругает. — Нормальная рабочая атмосфера, у тренера всегда есть претензии к игрокам, чтобы они лучше играли. Я думаю, что это обоснованные претензии. Когда он объясняет какие-то нюансы, мы слушаем и стараемся выполнять указания, — передает слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» обыграл «Анжи» со счетом 1:0. Отличился Себастьян Дриусси. Петербуржцы с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, махачкалинцы с 24 баллами идут на 14-м месте.
В следующем туре «Зенит» 22 апреля сыграет в Туле с «Арсеналом», «Анжи» 21 апреля примет «Урал». 18 апреля петербуржцы дома сыграют перенесенную встречу 23-го тура против «Динамо».