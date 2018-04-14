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«Барселона» установила рекорд Примеры по числу матчей подряд без поражений
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«Барселона» установила рекорд Примеры по числу матчей подряд без поражений 

Чемпионат.com 40 минут назад
«Барселона», обыграв в родных стенах «Валенсию» со счётом 2:1, довела свою беспроигрышную серию в испанской Примере до 39 матчей.
Таким образом, каталонский клуб установил новый рекорд чемпионата Испании по числу матчей подряд без поражений. Сине-гранатовые превзошли достижение «Реала Сосьедад», который в 1979-1980 годах провёл 38 матчей подряд без поражений в испанском чемпионате.
Серия «Барселоны» состоит из 32 побед и 7 ничьих, в то время как «Реал Сосьедад» одержал 22 победы и 16 раз сыграл вничью.
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