«Барселона» установила рекорд Примеры по числу матчей подряд без поражений

«Барселона», обыграв в родных стенах «Валенсию» со счётом 2:1, довела свою беспроигрышную серию в испанской Примере до 39 матчей.

Таким образом, каталонский клуб установил новый рекорд чемпионата Испании по числу матчей подряд без поражений. Сине-гранатовые превзошли достижение «Реала Сосьедад», который в 1979-1980 годах провёл 38 матчей подряд без поражений в испанском чемпионате.

Серия «Барселоны» состоит из 32 побед и 7 ничьих, в то время как «Реал Сосьедад» одержал 22 победы и 16 раз сыграл вничью.