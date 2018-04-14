«Лион» разгромил «Амьен» и приблизился к «Монако»

«Лион» на своем поле разгромил «Амьен» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает "Советский спорт"

"Лион" набрал 66 очков и занимает третье место в таблице, отставая от идущим вторым «Монако» на четыре балла. «Амьен» с 37-ю очками занимает 14-ю строчку.

Другой матч тура между «Каном» и «Тулузой» перенесен из-за плохой погоды.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур "Лион" (Лион) — «Амьен» (Амьен) — 3:0 Голы: 1:0 — Диас, 30; 2:0 — Депай, 83: 3:0 — Траоре, 85