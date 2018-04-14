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«Лион» разгромил «Амьен» и приблизился к «Монако»
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«Лион» разгромил «Амьен» и приблизился к «Монако» 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Лион» на своем поле разгромил «Амьен» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей отличились Мариано Диас, Мемфис Депай и Бертран Траоре.
"Лион" набрал 66 очков и занимает третье место в таблице, отставая от идущим вторым «Монако» на четыре балла. «Амьен» с 37-ю очками занимает 14-ю строчку.
Другой матч тура между «Каном» и «Тулузой» перенесен из-за плохой погоды.
Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур "Лион" (Лион) — «Амьен» (Амьен) — 3:0 Голы: 1:0 — Диас, 30; 2:0 — Депай, 83: 3:0 — Траоре, 85
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