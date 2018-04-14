«Локомотив» разгромил «Динамо», «Зенит» обыграл «Анжи», «Ак Барс» повел в финальной серии Кубка Гагарина. Главные новости дня 

1. В чемпионате России «Амкар» дома уступил «Рубину».
2. «Локомотив» разгромил «Динамо».
3. «Зенит» обыграл «Анжи».
4. Голкипер «Зенита» Андрей Лунев выбыл до конца сезона из-за травмы.
5. В чемпионате Англии «Челси» одержал волевую победу в матче с «Саутгемптоном».
6. «Бернли» обыграл «Лестер».
7. «Суонси» и «Эвертон» сыграли вничью.
8. В чемпионате Испании «Барселона» обыграла «Валенсию».
9. «Севилья» и «Вильярреал» сыграли вничью.
10. В чемпионате Германии «Байер» обыграл «Айнтрахт».
11. «Хоффенхайм» выиграл у «Гамбурга».
12. В чемпионате Франции «Лион» обыграл «Амьен».
13. В центральном матче чемпионата Украины «Шахтер» уступил киевскому «Динамо».
14. В стартовом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл ЦСКА.
15. Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Китая.
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