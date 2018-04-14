«Локомотив» разгромил «Динамо», «Зенит» обыграл «Анжи», «Ак Барс» повел в финальной серии Кубка Гагарина. Главные новости дня

1. В чемпионате России «Амкар» дома уступил «Рубину».

2. «Локомотив» разгромил «Динамо».

4. Голкипер «Зенита» Андрей Лунев выбыл до конца сезона из-за травмы.

5. В чемпионате Англии «Челси» одержал волевую победу в матче с «Саутгемптоном».

6. «Бернли» обыграл «Лестер».

7. «Суонси» и «Эвертон» сыграли вничью.

8. В чемпионате Испании «Барселона» обыграла «Валенсию».

9. «Севилья» и «Вильярреал» сыграли вничью.

10. В чемпионате Германии «Байер» обыграл «Айнтрахт».

11. «Хоффенхайм» выиграл у «Гамбурга».

12. В чемпионате Франции «Лион» обыграл «Амьен».

13. В центральном матче чемпионата Украины «Шахтер» уступил киевскому «Динамо».

14. В стартовом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл ЦСКА.

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