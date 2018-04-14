Фонсека: «Динамо» сегодня было лучше"

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека — о поражении в матче с «Динамо» (0:1).

"Прежде всего, хочу поздравить «Динамо». Сегодня они были лучше. У нас практически не получалось играть. После 30 минут мы среагировали, создали несколько моментов, могли забить, но «Динамо» хорошо играло в обороне. Могу признать: «Шахтер» не сыграл на своем уровне и не отдал всего себя, чтобы выиграть. Поздравляю «Динамо».

Наши решения в начале атак были не лучшими. Пытались разыграть через центр, а нужно было через фланги. Мы сами виноваты, принимали неправильные решения, были медленными, не играли агрессивно. «Динамо» забило и закрылось, и эти зоны было сложно вскрыть после пропущенного гола.

Мы готовились как обычно, ничего нового не было. Нам не хватило внимательности. Мы дали «Динамо» забить, после чего они комфортно себя почувствовали в обороне. Никаких отговорок быть не должно. У нас с января были отличные показатели. А сегодня мы должны винить только самих себя по нашей игре и нашему желанию. Проиграли, потому что сами виноваты.

Это будет чемпионат до самого конца. Продолжаем идти на первом месте. Верю, что все будет решаться до последней игры.

Тайсон признал, что вел себя не совсем правильно. Хочу поздравить судей — они сегодня работали на высочайшем уровне", — сказал Фонсека