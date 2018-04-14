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«Дженоа» обыграл «Кротоне» в матче 32-го тура чемпионата Италии
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«Дженоа» обыграл «Кротоне» в матче 32-го тура чемпионата Италии 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт".
Единственный мяч в матче забил Даниэль Бесса.
"Дженоа" набрал 38 очков и поднялся на 11 место в таблице. «Кротоне» с 27-ю баллами располагается в зоне вылета на 18-й строке.
В других матчах тура «Кальяри» победил «Удинезе» (2:1), а «Кьево» в меньшинстве сыграл вничью с «Торино» (0:0).
Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур "Дженоа" (Генуя) — «Кротоне» (Кротоне) — 1:0 Гол: 1:0 — Бесса, 28  "Кальяри" (Кальяри) — «Удинезе» (Удине) — 2:1 Голы: 0:1 — Лазанья, 10; 1:1 — Паволетти, 21: 2:1 — Чеппителли, 84  "Кьево" (Верона) — «Торино» (Турин) — 0:0
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