«Дженоа» обыграл «Кротоне» в матче 32-го тура чемпионата Италии

Единственный мяч в матче забил Даниэль Бесса.

"Дженоа" набрал 38 очков и поднялся на 11 место в таблице. «Кротоне» с 27-ю баллами располагается в зоне вылета на 18-й строке.

В других матчах тура «Кальяри» победил «Удинезе» (2:1), а «Кьево» в меньшинстве сыграл вничью с «Торино» (0:0).

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур "Дженоа" (Генуя) — «Кротоне» (Кротоне) — 1:0 Гол: 1:0 — Бесса, 28 "Кальяри" (Кальяри) — «Удинезе» (Удине) — 2:1 Голы: 0:1 — Лазанья, 10; 1:1 — Паволетти, 21: 2:1 — Чеппителли, 84 "Кьево" (Верона) — «Торино» (Турин) — 0:0