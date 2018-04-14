«Фенербахче» обыграл «Сивасспор», Нойштедтер отыграл весь матч

В составе победителей отличился Аатиш Шаэшуэ, еще один мяч в свои ворота провел Карл Меджани . У «Сивасспора» гол в активе Робиньо.

«Фенербахче» набрал 57 очков и занимает четвертое место. У «Сивасспора» 41 очко и седьмое место.

В следующем туре «Фенербахче» примет «Антальяспор», а «Сивасспор» а выезде сыграет с «Трабзонспором».

Чемпионат Турции Суперлига 29-й тур «Сивасспор» — «Фенербахче» — 1:2 Голы: Робиньо, 90+1 — Шаэшуэ, 30, Меджани, 33, в свои ворота