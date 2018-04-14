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«Фенербахче» обыграл «Сивасспор», Нойштедтер отыграл весь матч
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«Фенербахче» обыграл «Сивасспор», Нойштедтер отыграл весь матч 

Советский спорт 27 минут назад
В составе победителей отличился Аатиш Шаэшуэ, еще один мяч в свои ворота провел Карл Меджани. У «Сивасспора» гол в активе Робиньо.
Российский защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер отыграл весь матч, как и бывший игрок «Зенита» Мартин Шкртел, а Жулиано был заменен на 90-й минуте. Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна остался в запасе.
«Фенербахче» набрал 57 очков и занимает четвертое место. У «Сивасспора» 41 очко и седьмое место.
В следующем туре «Фенербахче» примет «Антальяспор», а «Сивасспор» а выезде сыграет с «Трабзонспором».
Чемпионат Турции Суперлига 29-й тур  «Сивасспор» — «Фенербахче» — 1:2  Голы: Робиньо, 90+1 — Шаэшуэ, 30, Меджани, 33, в свои ворота
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