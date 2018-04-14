Мусаев: «"Краснодар" должен играть весь матч так, как он это делал в первом тайме»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу «быков» над тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура РФПЛ.

«Эмоции самые положительные, рады победе. Был отличный первый тайм, в котором мы действовали агрессивно и быстро. Во втором тайме чуть упали скорости, но все равно был целый ряд атак, в которых мы могли забивать и увеличивать преимущество.

Вышедшие на замену футболисты хорошо вошли в игру, добавили скоростей. В итоге мы добились закономерной победы. Надо стараться играть все 90 минут так, как мы это делали в первом тайме», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Наш футбол».