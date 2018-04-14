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Панченко: 0:4 — это не то, чего ожидало «Динамо», счёт не отражает сути игры
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Панченко: 0:4 — это не то, чего ожидало «Динамо», счёт не отражает сути игры 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился мыслями о поражении от «Локомотива» (0:4) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Быстрый гол всегда вносит какие-то корректировки, но после этого у нас был отличный момент, могли сравнять счёт. Тогда, думаю, игра пошла бы совсем по-другому. А так обидное поражение. На мой взгляд, счёт не отражает всей сути игры, потому что у нас были хорошие моменты. Но ничего, двигаемся дальше. Сейчас уже некогда расстраиваться, впереди игра с „Зенитом“. 0:4 — это не то, чего мы сегодня ожидали. В плане настроя на матчи у нас всё отлично. Все ребята всё понимают и с большой ответственностью к каждой игре подходят. Поэтому настраиваемся на каждый матч, и сегодня тоже был хороший настрой. Но что можно сказать, когда есть поражение?» — сказал Панченко в эфире телеканала «Наш футбол».
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