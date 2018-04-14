Скрипченко: «Есть удовлетворение от матча с „Зенитом“, но не от результата»

"Выдержали план на игру. Единственное, в первом тайме пропустили со стандарта. Знали, что «Зенит» продуктивен при стандартах. К сожалению, количество угловых, которые были в первом тайме, настораживает. Напряжение, которое было у наших ворот, вылилось в пропущенный гол. Во втором тайме стали смелее. У нас были предпосылки для создания голевых ситуаций, но пока исполнительское мастерство не даёт нам действовать продуктивнее. То, как «Зенит» в конце тянул время, несвойственно им. Поэтому есть удовлетворение от матча, но не от результата" — сказал Скрипченко.