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Скрипченко: «Есть удовлетворение от матча с „Зенитом“, но не от результата»
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Скрипченко: «Есть удовлетворение от матча с „Зенитом“, но не от результата» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко дал комментарии после матча 26-го тура чемпионата России против "Зенита".
"Выдержали план на игру. Единственное, в первом тайме пропустили со стандарта. Знали, что «Зенит» продуктивен при стандартах. К сожалению, количество угловых, которые были в первом тайме, настораживает. Напряжение, которое было у наших ворот, вылилось в пропущенный гол. Во втором тайме стали смелее. У нас были предпосылки для создания голевых ситуаций, но пока исполнительское мастерство не даёт нам действовать продуктивнее. То, как «Зенит» в конце тянул время, несвойственно им. Поэтому есть удовлетворение от матча, но не от результата" — сказал Скрипченко.
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