Луис Суарес: «Это нормально, что болельщики были сердиты на „Барселону“

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу команды над «Валенсией» (2:1) в 32 туре чемпионата Испании.

«Это нормально, что после того, что произошло в Лиге Чемпионов, болельщики были сердиты, как и мы.

«Валенсия» была сложным соперником, борясь за место в Лиге чемпионов, в то время как мы хотели подтвердить превосходный сезон в чемпионате. Нокаут в ЛЧ был тяжелым, поэтому эта победа очень важна для нас.

Чемпионство? Нам осталось выиграть всего несколько матчей. Следующий против «Сельты» также будет сложным», — приводит слова форварда Football Espana.