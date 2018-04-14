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Луис Суарес: «Это нормально, что болельщики были сердиты на „Барселону“
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Луис Суарес: «Это нормально, что болельщики были сердиты на „Барселону“ 

SPORT24.ru 55 минут назад
Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу команды над «Валенсией» (2:1) в 32 туре чемпионата Испании.
«Это нормально, что после того, что произошло в Лиге Чемпионов, болельщики были сердиты, как и мы.
«Валенсия» была сложным соперником, борясь за место в Лиге чемпионов, в то время как мы хотели подтвердить превосходный сезон в чемпионате. Нокаут в ЛЧ был тяжелым, поэтому эта победа очень важна для нас.
Чемпионство? Нам осталось выиграть всего несколько матчей. Следующий против «Сельты» также будет сложным», — приводит слова форварда Football Espana.
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