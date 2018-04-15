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Симеоне назвал лучшего вратаря мира
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Симеоне назвал лучшего вратаря мира 

Soccer News 37 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что лучшим вратарем мира является голкипер его команды Ян Облак.
"Мы намерены удержать в команде важных футболистов. На сегодняшний день Облак является лучшим вратарем в мире. Я надеюсь, что он останется в «Атлетико» и будет счастлив здесь. Хочу, чтобы он прогрессировал вместе с нашей командой. Трофеи завоевываются во многом благодаря прекрасным вратарям", — приводит слова Симеоне AS.
Ранее сообщалось, что словенским кипером интересуются "Реал", «Челси», ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне 25-летний Облак провел за «Атлетико» 40 матчей и пропустил 20 голов.
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