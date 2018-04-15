Хацкевич: «В матче с „Шахтером“ для „Динамо“ самым важным был результат»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Шахтером» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Украины.

«Для нас сегодняшний вечер действительно добрый в плане результата и самой игры. В сегодняшней игре для нас на первое место вышел результат. Поведение Гармаша? Игра и поведение Дениса меня полностью устроили», — цитирует Хацкевича пресс-служба клуба.

Также специалист прокомментировал степень тяжести повреждения Виталия Буяльского.

«Тот момент произошел далеко от меня, но мне показалось, что была отмашка со стороны игрока «Шахтера». Виталик попросил замену. Есть сотрясение или нет, мы пока не знаем. Но это была вынужденная замена. Надеюсь, победа придаст ему сил», — рассказал Хацкевич.

Благодаря победе «Динамо» набрало 60 очков и теперь отстает от лидирующего «Шахтера» на 3 очка.