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Владимир Эштреков: Через два-три тура уже можно будет говорить о том, что «Локомотив» не упустит лидерство
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Владимир Эштреков: Через два-три тура уже можно будет говорить о том, что «Локомотив» не упустит лидерство 

Советский спорт 1 час назад
Накануне «Локомотив» в гостях разгромил «Динамо» — 4:0.
«Железнодорожники сыграли очень дисциплинировано. Если говорить о взаимодействиях на поле, они играли компактно в обороне и хорошо действовали в контратаках. Плюс удачно использовали стандартные положения. Нельзя сказать, что они превзошли соперника в чем-то одном. В целом, если брать реализацию моментов, владение мячом, настрой, самоотдачу, желание победить — они вышли с таким настроем, что играли очень агрессивно и в то же время дисциплинировано. Старались выполнять задание тренера. Они сыграли надежно в обороне и результативно впереди», — цитирует Эштрекова «Евро-футбол».
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После 25-и туров РФПЛ «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 55 очков.
«Пока все идет по плану. Через два-три тура уже можно будет говорить о том, что «Локомотив» не упустит лидерство», — отметил Эштреков.
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