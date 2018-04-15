Владимир Эштреков: Через два-три тура уже можно будет говорить о том, что «Локомотив» не упустит лидерство

Накануне «Локомотив» в гостях разгромил «Динамо» — 4:0. «Евро-футбол». «Железнодорожники сыграли очень дисциплинировано. Если говорить о взаимодействиях на поле, они играли компактно в обороне и хорошо действовали в контратаках. Плюс удачно использовали стандартные положения. Нельзя сказать, что они превзошли соперника в чем-то одном. В целом, если брать реализацию моментов, владение мячом, настрой, самоотдачу, желание победить — они вышли с таким настроем, что играли очень агрессивно и в то же время дисциплинировано. Старались выполнять задание тренера. Они сыграли надежно в обороне и результативно впереди», — цитирует Эштрекова Александр Бубнов : Не думаю, что легкая победа над «Динамо» ослабит настрой «Локомотива» После 25-и туров РФПЛ «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. «Пока все идет по плану. Через два-три тура уже можно будет говорить о том, что «Локомотив» не упустит лидерство», — отметил Эштреков.