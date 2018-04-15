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Тарханов: рад, что к чемпионству близок русский тренер и более русская команда
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Тарханов: рад, что к чемпионству близок русский тренер и более русская команда 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
«Мы выключили Зе Луиша из борьбы, сыграли хорошо, выиграли больше единоборств, порадовали болельщиков, пришедших на стадион. Жаль, получил травму Емельянов, у него сильное рассечение, он доставлен в больницу.
Мы изучили «Спартак», не дали им пространства и свободы действий, не давали шанса долго думать.
«Урал» сделал «Локомотив» чемпионом? Если бы мы стали чемпионами, это одно дело. Но так я рад, конечно, что русский тренер близок к чемпионству и более русская команда. Знаю Сёмина и с ним общаюсь. Звонил ли он до матча? Это секрет», — передаёт слова Тарханова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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 Ещё 18 источников 
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