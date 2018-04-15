Тарханов: рад, что к чемпионству близок русский тренер и более русская команда

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России. «Мы выключили Зе Луиша из борьбы, сыграли хорошо, выиграли больше единоборств, порадовали болельщиков, пришедших на стадион. Жаль, получил травму Емельянов, у него сильное рассечение, он доставлен в больницу. Мы изучили «Спартак», не дали им пространства и свободы действий, не давали шанса долго думать. «Урал» сделал «Локомотив» чемпионом? Если бы мы стали чемпионами, это одно дело. Но так я рад, конечно, что русский тренер близок к чемпионству и более русская команда. Знаю Сёмина и с ним общаюсь. Звонил ли он до матча? Это секрет», — передаёт слова Тарханова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров