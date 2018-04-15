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«Алавес» с минимальным счётом переиграл «Эйбар»
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«Алавес» с минимальным счётом переиграл «Эйбар» 

Чемпионат.com 14 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Алавес» одержал победу с минимальным счётом над «Эйбаром» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на пятой минуте матча забил шведский нападающий Йон Гвидетти. Ему ассистировал партнёр по атаке Рубен Собрино.
«Алавес» набрал 38 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. В активе у «Эйбара» 40 баллов, команда Хосе Луиса Мендилибара располагается на 11-й позиции.
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