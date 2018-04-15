Уфимки из команды «Агидель» прошли в финал Кубка женской хоккейной лиги 

Уфимская хоккейная команда «Агидель» стала финалисткой Кубка женской хоккейной лиги. Девушки обыграли нижегородскую команду «СКИФ».
Ожесточенно началась игра за попадание в финал кубка — нижегородцы сразу получили численное преимущество: уфимок удаляли с поля три раза подряд. Но «СКИФ» открыл счет, правда, уже в середине первого тайма удалось его сравнять, а к концу — вырваться вперед.
Вторая двадцатиминутка прошла намного активнее для уфимок. Была забита еще одна шайба. В заключительной трети матча девушки только упрочнили свое преимущество, забросив за 15 минут подряд три шайбы. Встреча закончилась со счетом 6:1.
«Агидель» еще не знает, с кем сразится в финале Кубка. Противник определится после решающего матча между подмосковным «Торнадо» и питерским «Динамо».
— Нам без разницы с кем играть. Мы в любом случае будем готовиться. Кто бы там не вышел, будем просматривать видео, разбирать ошибки предыдущих матчей и соперника посмотрим обязательно, — рассказала в интервью капитан женской хоккейной команды Уфы Ольга Сосина.