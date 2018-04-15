Ребров: газон «Екатеринбург-Арены» не позволял «Спартаку» играть в быстрый футбол

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. / ТАСС /. Качество газона на «Екатеринбург-Арене» не позволило футболистам московского "Спартака" играть так быстро, как они изначально планировали. Об этом сообщил журналистам вратарь красно— белых Артем Ребров

"Спартак" в воскресенье уступил екатеринбургскому "Уралу" в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 1:2. Встреча команд проходила на «Екатеринбург-Арене», которая летом примет матчи чемпионата мира.

"Понятно, что я долгое время не играл, но сейчас удовлетворения никакого нет, так как результата нет и эмоций положительных мало. Мы много ошибались, но и поле не позволяло так быстро играть. Сегодня не «Урал» выиграл, а мы сами проиграли", — сказал Ребров.

После 26 матчей в активе «Спартака» 50 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков.