Ещё
Ребров: газон «Екатеринбург-Арены» не позволял «Спартаку» играть в быстрый футбол
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребров: газон «Екатеринбург-Арены» не позволял «Спартаку» играть в быстрый футбол 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Качество газона на «Екатеринбург-Арене» не позволило футболистам московского "Спартака" играть так быстро, как они изначально планировали. Об этом сообщил журналистам вратарь красно— белых Артем Ребров.
"Спартак" в воскресенье уступил екатеринбургскому "Уралу" в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 1:2. Встреча команд проходила на «Екатеринбург-Арене», которая летом примет матчи чемпионата мира.
"Понятно, что я долгое время не играл, но сейчас удовлетворения никакого нет, так как результата нет и эмоций положительных мало. Мы много ошибались, но и поле не позволяло так быстро играть. Сегодня не «Урал» выиграл, а мы сами проиграли", — сказал Ребров.
После 26 матчей в активе «Спартака» 50 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков.
ТАСС: последние новости
Глушаков: стадион в Екатеринбурге готов к чемпионату мира "Крылья Советов" обыграли "Енисей" в матче первенства ФНЛ Тарханов: для ФК "Урал" очень значима победа в день открытия стадиона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла15
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги5
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение