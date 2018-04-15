Волейболистки РФ обыграли Сербию на ЧЕ U17, Кочурина поставила 9 блоков 

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Клопп и Хендерсон почтили память жертв трагедии на стадионе «Хиллсборо»

Волейбол. В финале Суперлиги сразятся казанское и московское «Динамо»

Каррера: в составе «Спартака» нет критических потерь, у нас много игроков