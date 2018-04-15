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Волейболистки РФ обыграли Сербию на ЧЕ U17, Кочурина поставила 9 блоков
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Волейболистки РФ обыграли Сербию на ЧЕ U17, Кочурина поставила 9 блоков 

Чемпионат.com 2 часа назад
Волейболистки юношеской сборной России одержали вторую победу на чемпионате Европы U17, который проходит в Болгарии. В третьем туре группового этапа подопечные Светланы Сафроновой в четырёх партиях обыграли сборную Сербии со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:21, 25:21). Самой результативной в составе россиянок стала Валерия Горбунова, набравшая 14 очков. 13 баллов принесла команде Елизавета Кочурина, поставившая 9 результативных блоков.
Следующим соперником россиянок станет сборная Словении, матч состоится 17 апреля.
Волейбол. Чемпионат Европы U17. Женщины Группа I. Третий тур  Сербия — Россия — 1:3 (18:25, 25:22, 21:25, 21:25).
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