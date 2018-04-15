Ещё
Ильин: игроки «Урала» в раздевалке спокойно восприняли победу над «Спартаком»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ильин: игроки «Урала» в раздевалке спокойно восприняли победу над «Спартаком» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Урала» в раздевалке спокойно восприняли победу над московским "Спартаком". Об этом журналистам рассказал форвард команды Владимир Ильин.
"Урал" в воскресенье на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче 26-го тура национального первенства.
"В раздевалке восприняли победу спокойно, как будто каждый сезон обыгрываем «Спартак». Наверное, это и правильно, потому что нам предстоит два тяжелых выезда. Не расслабляемся и строим планы дальше", — сказал он.
"Честно говоря, после игры еще не успел проверить сообщения, но есть один знакомый, который, скорее всего, уже написал мне. Во всяком случае, перед игрой он просил меня помочь им. Кто это? Это секрет", — также сказал Ильин.
Перед матчем прошла официальная церемония открытия «Екатеринбург-Арены», которая летом примет матчи чемпионата мира. «Атмосфера супер, поддержка сумасшедшая, очень приятно, что при такой обстановке на новом стадионе порадовали болельщиков победой», — сказал Ильин в заключение.
"Урал" набрал 33 очка после 26 матчей, команда располагается на девятой позиции в чемпионате России. Следующий матч клуб из Екатеринбурга проведет на выезде против махачкалинского «Анжи» 21 апреля.
ТАСС: последние новости
Всероссийская федерация волейбола уверена в плодотворном сотрудничестве с Тетюхиным Ребров: газон "Екатеринбург-Арены" не позволял "Спартаку" играть в быстрый футбол "Урал" победил "Спартак" и прервал 18-матчевую беспроигрышную серию красно-белых в РФПЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар испугался фанатов «Реала»
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги6
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение