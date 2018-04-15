Ильин: игроки «Урала» в раздевалке спокойно восприняли победу над «Спартаком»

"Урал" в воскресенье на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче 26-го тура национального первенства.

"В раздевалке восприняли победу спокойно, как будто каждый сезон обыгрываем «Спартак». Наверное, это и правильно, потому что нам предстоит два тяжелых выезда. Не расслабляемся и строим планы дальше", — сказал он.

"Честно говоря, после игры еще не успел проверить сообщения, но есть один знакомый, который, скорее всего, уже написал мне. Во всяком случае, перед игрой он просил меня помочь им. Кто это? Это секрет", — также сказал Ильин.

Перед матчем прошла официальная церемония открытия «Екатеринбург-Арены», которая летом примет матчи чемпионата мира. «Атмосфера супер, поддержка сумасшедшая, очень приятно, что при такой обстановке на новом стадионе порадовали болельщиков победой», — сказал Ильин в заключение.

"Урал" набрал 33 очка после 26 матчей, команда располагается на девятой позиции в чемпионате России. Следующий матч клуб из Екатеринбурга проведет на выезде против махачкалинского «Анжи» 21 апреля.